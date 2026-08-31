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31.08.2026 06:31:29
Beijing Worldia Diamond Tools A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Beijing Worldia Diamond Tools A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Beijing Worldia Diamond Tools A mit einem Umsatz von insgesamt 219,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 22,72 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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