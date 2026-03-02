Beijing Worldia Diamond Tools A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Worldia Diamond Tools A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,150 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 214,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,650 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beijing Worldia Diamond Tools A 753,70 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 674,35 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 751,00 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at