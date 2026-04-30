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30.04.2026 06:31:29
Beijing YanDong MicroElectronic A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Beijing YanDong MicroElectronic A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Beijing YanDong MicroElectronic A ebenfalls 0,180 CNY je Aktie eingebüßt.
Im abgelaufenen Quartal hat Beijing YanDong MicroElectronic A 400,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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