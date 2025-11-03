Beijing YanDong MicroElectronic A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing YanDong MicroElectronic A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 507,7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 36,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 371,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at