Beijing YanDong MicroElectronic A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing YanDong MicroElectronic A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beijing YanDong MicroElectronic A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Beijing YanDong MicroElectronic A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 666,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 715,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beijing YanDong MicroElectronic A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at