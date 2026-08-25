Beijing YanDong MicroElectronic A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing YanDong MicroElectronic A hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,280 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Beijing YanDong MicroElectronic A mit einem Umsatz von insgesamt 578,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 431,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 34,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at