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31.08.2026 06:31:29
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 512,7 Millionen CNY – eine Minderung von 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 544,9 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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