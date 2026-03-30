Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A hat am 28.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A ebenfalls ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 320,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 367,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,78 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,48 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at