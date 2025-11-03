Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A im vergangenen Quartal 409,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology A 332,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at