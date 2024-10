Beijing Yupont Electric Power Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Yupont Electric Power Technology A ließ sich am 22.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Yupont Electric Power Technology A die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 188,5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at