Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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23.10.2026 16:06:27

Beinahe-Unfall in München : Behörde stuft missglückte Airbus-Landung als "schwere Störung" ein

Mitte August landet ein Flugzeug der Lufthansa am Münchner Flughafen deutlich zu früh. Mehrere Reifen der Maschine sowie Beleuchtungsanlagen nahe der Landebahn werden beschädigt. Die zuständige Bundesstelle veröffentlicht nun einen ersten Untersuchungsbericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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