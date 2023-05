BEING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BEING hat am 15.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2023 endete.

Das EPS wurde auf 27,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,80 Milliarden JPY gegenüber 5,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at