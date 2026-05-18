BEING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BEING präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 7,87 JPY gegenüber 13,67 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at