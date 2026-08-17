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17.08.2026 06:31:29
BEING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BEING lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 14,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BEING noch ein Gewinn pro Aktie von 15,97 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat BEING im vergangenen Quartal 9,15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BEING 8,27 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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