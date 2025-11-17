BEING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BEING hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 14,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BEING 15,23 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 8,75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

