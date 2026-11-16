BEING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BEING hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BEING ein EPS von 14,12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at