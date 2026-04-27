27.04.2026 06:31:29

Beiqi Foton Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beiqi Foton Motor äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,80 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Beiqi Foton Motor ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 61,07 Milliarden CNY – ein Plus von 28,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beiqi Foton Motor 47,39 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen