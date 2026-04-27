Beiqi Foton Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beiqi Foton Motor äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,80 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Beiqi Foton Motor ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 61,07 Milliarden CNY – ein Plus von 28,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beiqi Foton Motor 47,39 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at