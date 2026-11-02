Beiqi Foton Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beiqi Foton Motor gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,26 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,08 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at