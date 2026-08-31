Beiqi Foton Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beiqi Foton Motor hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 17,89 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at