Beiqi Foton Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beiqi Foton Motor präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,85 Prozent auf 15,08 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

