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01.05.2026 06:31:29
Beiqi Foton Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Beiqi Foton Motor hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,78 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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