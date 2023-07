Beirat will Reform des militärischen Beschaffungswesens

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat eine Reform des militärischen Beschaffungswesens vorgeschlagen, um Verzögerungen bei der Anschaffung dringend benötigter Waffensysteme für die Bundeswehr zu verringern. Der Beirat empfiehlt eine klare Trennung der Aufgaben von Regierung und Bundestag und macht konkrete Vorschläge, wie das Vergabeverfahren weiter vereinfacht und beschleunigt werden kann. Besonders stößt sich der Beirat an der aktuellen Regelung, dass der Haushaltsauschuss des Bundestags bei allen Bundeswehr-Beschaffungen im Rahmen des Bundeswehr-Sondervermögens, die teurer als 25 Millionen Euro sind, nachträglich zustimmen muss.

Der Beirat sieht in dieser "Parlamentsschleife" eine Besonderheit des Bundeswehretats, die der Gewaltenteilung widerspreche. Sie lade zu Nachverhandlungen ein und schwäche die Verhandlungsposition der Bundeswehr, wie die Experten kritisieren. "Diese Regel sollte abgeschafft werden. Der Bundestag sollte seinen Einfluss darauf beschränken, dem Verteidigungsministerium jährlich seinen Haushalt zuzuweisen", sagte Christoph Engel, Professor am Max Planck Institut Bonn und federführendes Mitglied der Arbeitsgruppe zu dem Gutachten.

Zur gewollten Entscheidungsgewalt der Regierung gehöre insbesondere die Befugnis, Geld auszugeben, wie es im 43-seitigen Gutachten heißt. "Das Parlament hat auch nicht die sachliche Kompetenz, um einzelne Beschaffungsvorgänge im Detail zu beurteilen. Es wäre nicht sinnvoll, dass das Parlament diese Kompetenz aufbaut", schreiben die Experten im Gutachten.

Beirat plädiert für "definierten Bonus" bei Rüstungsprojekten

Außerdem plädiert der Beirat zu Änderungen an dem neuen Bundeswehrbeschaffungsgesetz, da dieses erlaubte, Anbieter aus anderen Staaten, auch aus den USA und anderen Nato-Ländern, vom Verfahren auszuschließen, wenn Deutschland mit einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in einem Rüstungsprojekt kooperiere. Diese Regel sollte nach Vorstellung des Beirats durch einen "definierten Bonus" für Anbieter aus dem Inland und der EU ersetzt werden, wenn deren Kooperation gefördert werden soll. "Dadurch würden auch die Kosten der Förderung transparent", so die Experten.

Insgesamt enthalte das Bundeswehrbeschaffungsgesetz einige sinnvolle Erleichterungen im Beschaffungswesen, aber es gehe nicht weit genug. Der Beirat schlägt vor, den Instanzenweg bei Nachprüfungsverfahren zu kürzen, das Mittelstandsgebot zu lockern, und die Möglichkeit von Anreizverträgen für die Industrie zu erweitern. Schließlich sollten die Erleichterungen im Beschaffungswesen nicht auf Güter mit rein militärischer Nutzung beschränkt sein, sondern auf den gesamten Bedarf der Bundeswehr ausgedehnt werden.

Der Beirat empfiehlt zudem, die anstehende Modernisierung der Bundeswehr zu nutzen, um mit Erleichterungen im Vergabeverfahren zu experimentieren und das Innovationspotential militärischer Forschung und Entwicklung zu erschließen, auch für spätere zivile Anwendungen. Mit Blick auf die Finanzierbarkeit von Beschaffungen empfiehlt der Beirat dem Verteidigungsministerium, dass das Koblenzer Beschaffungsamt diese Controlling-Rolle "mit größerem Nachdruck" einnehmen sollte.

Außerdem plädiert der Beirat für eine Lockerung der aktuell strikten Trennung von zivilem und militärischem Bereich insbesondere im Bereich der Grundlagenforschung, um so Instrumente der innovativen Beschaffung stärker nutzen zu können. "Die Bundesrepublik hat sich bisher - aus gut nachvollziehbaren historischen Gründen - bei der Förderung militärischer Forschung zurückgehalten. Doch technische Überlegenheit ist für die Abschreckung von entscheidender Bedeutung", betonten die Experten.

Die im Beirat vertretenen 41 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beraten das Wirtschaftsministerium unabhängig in Fragen der Wirtschaftspolitik. Das Gremium tagt fünf Mal im Jahr, berät sich zu selbstgewählten Themen und veröffentlicht seine Ergebnisse anschließend in Form von Gutachten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)