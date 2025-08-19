Beiren Printing Machinery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beiren Printing Machinery hat am 16.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 382,5 Millionen HKD gegenüber 458,8 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at