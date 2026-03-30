Beiren Printing Machinery präsentierte Quartalsergebnisse

Beiren Printing Machinery präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 HKD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 489,9 Millionen HKD – eine Minderung von 15,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 577,5 Millionen HKD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 HKD beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beiren Printing Machinery 1,65 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,78 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at