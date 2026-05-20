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20.05.2026 06:31:29
Beit Jala Pharmaceutical Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Beit Jala Pharmaceutical Company präsentierte am 17.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,07 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beit Jala Pharmaceutical Company 0,140 JOD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,54 Prozent auf 2,8 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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