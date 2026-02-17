17.02.2026 06:31:28

Beit Jala Pharmaceutical Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beit Jala Pharmaceutical Company hat am 15.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 JOD. Im Vorjahresquartal hatte Beit Jala Pharmaceutical Company ebenfalls ein EPS von 0,100 JOD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,58 Prozent auf 3,7 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,390 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Beit Jala Pharmaceutical Company ein EPS von 0,250 JOD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Beit Jala Pharmaceutical Company mit einem Umsatz von insgesamt 12,78 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,66 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent gesteigert.

