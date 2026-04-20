Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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20.04.2026 20:32:49

"Beitrag zur Gesamtverteidigung": Lufthansa betritt mit Wartung von Seeaufklärer Neuland

Für die Lufthansa ist es ein Novum. Eine Konzerntochter kümmert sich um die Instandhaltung des Aufklärers P-8A Poseidon der Bundeswehr. Erstmals in der Unternehmensgeschichte betreut der Konzern Maschinen mit "potenziell waffentragenden Systemen".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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