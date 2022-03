Bekanntgabe der Preisträger der Basware Partner Awards auf der Connect 2022 unter dem Motto: Time to Grow

Basware (Nasdaq: BAS1V) gibt die Preisträger seines jährlich im März stattfindendenPartner-Events Partner Connect 2022 "Time to Grow" bekannt.

Die Hybrid-Veranstaltung, online und in Person, umfasst Schulungen und Präsentationen. Gleichzeitig würdigt das Event das Fach- und Produktwissen der Partner, sowie ihr fortlaufendes Engagement in der geographischen Weiterverbreitung von BasWare Services . Basware investiert seit jeher maßgeblich in die Bereitstellung einer erstklassigen Partnererfahrung, wie etwa durch die erfolgreiche Erstellung eines gemeinsamen Leitbilds, die Unterstützung von Partnern bei Implementierungen mittels Onboarding-Services, sowie der Gründung eines neuen Partner Center of Excellence.

"Wir haben sorgfältig sowohl an der weiteren Verbesserung unserer Partnerfundamentes, als auch an einer klaren Vision der weiter vertieften Zusammenarbeit gearbeitet, um das exponentielle Wachstum unserer Partner zu unterstützen, welche eine erstklassige Implementierungen unserer Softwarelösungen bei ihren Kunden anstreben", so Sean Delaney, Vice President Geschäftsentwicklung und Allianzen bei Basware. "Dank der beschleunigten Einbindungvon Partnern, verbesserten Schulungen, Zertifizierungen und maßgeschneidertem Support sind Baswares Partner in der Lage, Automatisierungslösungen, die für die Geschäftstätigkeit in einem sich rapide verändernden globalen Umfeld entscheidend sind, schnell umzusetzen."

Für die begehrten Auszeichnungen gibt es die folgenden drei Kategorien: Business Excellence (Spitzenleistungen in der Geschäftstätigkeit), Customer Excellence (Spitzenleistungen im Kundenbereich) und Partner Acceleration (Beschleunigung des Partnerprogramms).

Preisträger des Partner Acceleration Award: ExceleratedS2P

Preisträger des Business Excellence Award: Fluxym

Preisträger des Customer Excellence Award: Tessi

"Wir sind sehr stolz und dankbar, mit dem Business Excellence-Award von Basware ausgezeichnet worden zu sein. Es verdeutlicht unser tägliches Engagement in der Implementierung der besten Vorgehensweisen von Basware und die Entwicklung von hoher Kompetenz bei Fluxym", erklärt Alexandra Ndiaye, Projektmanager bei Fluxym. "Unsere internationalen Teams haben eng mit Basware und Kundenteams zusammengearbeitet und das bringt uns dem Ziel unserer Vision näher: die weltweite Quelle für Pay Leader zu sein."

"Wir fühlen uns geehrt, die Customer Excellence-Auszeichnung von Basware erhalten zu haben", so Jean-Luc Vecchio, CEO von Tessi Schweiz. "Unser Know-how bei der Optimierung von wichtigen datenintensiven Geschäftsabläufen und die Lösungen von Basware erlauben es uns, unseren Kunden außergewöhnliche Lösungen zu liefern- und zwar innerhalb kürzester Zeit."

"Den Acceleration-Award beim Partner Event 2022 zu gewinnen ist sehr motivierend für uns", erklärt Paul Jones, General Manager EMEA bei ExceleratedS2P. "Basware zeigt, dass das Unternehmen die gemeinsamen Investments schätzt und engagiert sich sehr dafür, unsere geteilten Erfolge auszubauen."

Weitere Informationen über die Vorteile einer Partnerschaft mit Basware finden Sie auf der Basware-Website.

Über Basware:

Basware ist der einzige Anbieter für "Procure-to-Pay" und e-Rechnungsstellungslösungen, der Unternehmen eine 100-prozentige Ausgabentransparenz durch 100-prozentige Verbundenheit mit Zulieferern und 100-prozentige Datenerfassung garantiert. Unsere Technologie auf Cloud-Basis ermöglicht Unternehmen ein vollkommenes Ausgabenmanagement, die Minderung finanzieller Risiken und eine Senkung der Betriebskosten durch Automatisierung. Mit dem weltweit größten offenen Business-Netzwerk und einem offenen Technologie-Ökosystem befinden wir uns in der einzigartigen Lage, die für einen transparenten Geschäftsverkehr erforderliche Lösung bereitzustellen, die den Kunden komplette Einsicht in sämtliche Geld-, Waren- und Dienstleistungsströme rund um die Welt bietet. Als global tätiges Unternehmen hat Basware Niederlassungen in 14 Ländern und wird an der Börse von Helsinki (BAS1V: HE) gehandelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005786/de/