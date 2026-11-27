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27.11.2026 07:26:50
Bekaert Q3 LFL Sales Up 8%
(RTTNews) - Bekaert (BEKB.BR) reported third quarter consolidated sales of 987 million euros, an increase of 12% from a year ago. Like-for-like sales growth was 8%. Volumes were up 2%. Over the first nine months of 2026, like-for-like sales increased 3%, driven by volume growth.
The Group now expects full-year 2026 sales to be above the 2025 level, compared with previous guidance for sales to be similar to 2025. The expectation for underlying EBIT margin remains unchanged at slightly below the 2025 level.
At prior close on Euronext Brussels, Bekaert shares were trading at 39.45 euros.
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