Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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19.10.2026 08:20:25
"Bekenntnis zum Standort": US-Drohnenfirma will Steyr Motors um 205 Millionen Euro kaufen
Die US-Firma legt ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien. Die Übernahme muss noch behördlich genehmigt werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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