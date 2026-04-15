Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
15.04.2026 11:54:41
"Bekommen den Hals nicht voll": "Schamlos!" - Reisenden platzt der Kragen wegen Lufthansa-Streiks
Annullierte Flüge, überlastete Hotlines, geplatzte Pläne. Nach tagelangen Streiks entlädt sich in Foren der Frust gestrandeter Lufthansa-Passagiere - teils scharf, teils auch unter der Gürtellinie. Kippt jetzt die Stimmung komplett?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,78
|-2,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.