Bel Fuse A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bel Fuse A hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bel Fuse A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 210,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bel Fuse A 168,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at