Bel Fuse A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bel Fuse A lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bel Fuse A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 175,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 149,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,30 Prozent auf 675,46 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 534,79 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at