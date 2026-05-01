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01.05.2026 06:31:29
Bel Fuse A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bel Fuse A stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 152,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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