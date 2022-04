Bel Fuse A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bel Fuse A präsentierte in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,410 USD, nach -0,230 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 136,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at