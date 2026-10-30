Bel Fuse A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bel Fuse A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 220,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at