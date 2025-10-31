Bel Fuse A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bel Fuse A gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 179,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at