Bel Fuse B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bel Fuse B hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bel Fuse B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 123,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 179,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at