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01.05.2026 06:31:29
Bel Fuse B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bel Fuse B lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Bel Fuse B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bel Fuse B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,5 Millionen USD im Vergleich zu 152,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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