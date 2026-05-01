Bel Fuse B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bel Fuse B lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Bel Fuse B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bel Fuse B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,5 Millionen USD im Vergleich zu 152,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at