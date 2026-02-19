|
19.02.2026 06:31:28
Bel Fuse B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bel Fuse B ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bel Fuse B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bel Fuse B -0,140 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 175,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 149,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,90 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bel Fuse B 675,46 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 534,79 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.