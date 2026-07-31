Bel Fuse B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bel Fuse B veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 210,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bel Fuse B einen Umsatz von 168,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at