Bel Fuse B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bel Fuse B präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bel Fuse B 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 220,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 179,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at