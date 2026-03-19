With us Aktie

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WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001

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19.03.2026 22:43:25

Belarus releases 250 political prisoners, with US lifting some sanctions

Belarus freed 250 political prisoners in its largest release yet — a move celebrated as a humanitarian breakthrough and tied to the easing of US sanctions. However, many remain behind bars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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