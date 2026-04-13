Belc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Belc hat am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 194,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 180,41 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 608,69 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 594,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 423,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 387,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at