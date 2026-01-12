|
Belc hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Belc hat am 09.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Belc hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 119,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 117,72 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 96,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
