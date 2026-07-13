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13.07.2026 06:31:29
Belc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Belc hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 110,14 JPY gegenüber 131,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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