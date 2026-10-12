Belc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Belc hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Belc hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 109,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 163,86 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at