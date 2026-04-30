Belden Sees Growth In Q2; Stock Up 3.5% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, networking solutions provider Belden, Inc. (BDC) provided its earnings, adjusted earnings and revenue guidance for the second quarter.

For the second quarter, the company expects earnings in a range of $1.53 to $1.63 per share and adjusted earnings in a range of $1.95 to $2.05 per share on revenues between $635 million and $750 million.

In Thursday's pre-market trading, BDC is trading on the NYSE at $132.02, up $4.42 or 3.46 percent.

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