WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
20.02.2026 21:49:17
Belden Stock Up 27% as $11 Million New Stake Signals Confidence in $2.7 Billion Revenue Run
On February 17, 2026, Daventry Group, LP disclosed a new position in Belden (NYSE:BDC), acquiring 94,600 shares in a trade estimated at $11.03 million.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Daventry Group initiated a new position in Belden during the fourth quarter of 2025, acquiring 94,600 shares. The stake’s quarter-end value was $11.03 million, representing the value of the shares acquired.Belden is a leading provider of signal transmission and networking solutions with a global footprint and a diversified product portfolio. The company leverages its expertise in both enterprise and industrial connectivity to serve mission-critical applications in data centers, automation, and infrastructure. Belden's scale, technical depth, and long-standing customer relationships contribute to its competitive positioning in the communications equipment industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
