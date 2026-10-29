Belden CDT Aktie
WKN: A0B8CA / ISIN: US0774541066
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29.10.2026 13:03:03
Belden Turns To Loss In Q3, Announces Q4 Outlook, Bags Data Centre Deal; Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, Belden Inc. (BDC) announced its third-quarter financial results, reporting revenues of $965.95 million, up from $698.2 million in the prior year.
The company turned to a loss of $11.4 million, or $0.29 per share compared with a profit of $56.69 million or $1.41 per share in the previous year. The result reflects the addition of Ruckus and related purchase accounting estimates.
Looking forward to the fourth quarter, the company anticipates revenues of $960 - $980 million, earnings of $0.24 - $0.39 per share, and adjusted earnings of $2.20 - $2.35 per share. The company also announced that it has signed an agreement to supply $100 million of fiber assemblies to a major US data center customer in 2027.
In pre-market hours, BDC was trading at $102.00, down 4.37 percent on the NYSE.
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28.10.26
|Ausblick: Belden CDT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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